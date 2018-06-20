В Петербурге усилят трамвайное и троллейбусное движение в Вербное воскресенье и Пасху

Вербное воскресенье празднуют 21 апреля, Пасху - 28 апреля.

В связи с празднованием православных праздников ("Вербное Воскресенье" и "Пасха") 21, 27 и 28 апреля усиливается трамвайное и троллейбусное движение. Об этом сообщает СПб ГУП "Горэлектротранс".

Усилится движения по троллейбусным маршрутам: №№9,14,20,25,38,40 и по трамвайным маршрутам: №№ 9, 10, 18, 23, 43, 58.

Троллейбус №37 будет работать всю ночь с 27 на 28 апреля. Он пойдет от станции метро "Проспект Ветеранов" и до "Улицы Пионерстроя". Интервал движения: 30 минут.

Ранее на Piter.TV: Со следующей недели в Петербурге возобновят "дачные" автобусные маршруты.

Фото: Piter.TV