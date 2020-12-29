В Петербурге у купели Петропавловской крепости установили палатку с горячим чаем

Палатки обогреваются печами на топливных брикетах.

В Петербурге военнослужащие бригады материально-технического обеспечения Западного военного округа (ЗВО) рядом с прорубями для крещенских купаний развернули палаточные городки. Об этом сообщила пресс-служба ЗВО.

Палатки обогреваются печами на топливных брикетах. Также военнослужащие установили полевые кухни, где всех желающих угостят горячим чаем.

Такие площадки появились на прибрежном участке пляжа Петропавловской крепости между Трубецким и Нарышкиным бастионами, в Петергофе у Ольгиного пруда и в Кронштадте на Петровской набережной у Никольского собора.

Опубликованы списки купелей на Крещение в Петербурге.

Фото: pixabay