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Кремль сообщил о передаче ФСБ данных Белоруссии о деле Навального
Сегодня, 13:22
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matveyvn

Кремль сообщил о передаче ФСБ данных Белоруссии о деле Навального

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Песков признался, что ему неизвестно о содержании полученной спецслужбами информации.

Кремль сообщил о передаче ФСБ данных Белоруссии о деле Алексея Навального. С заявлением выступил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По его словам, ФСБ получила от белорусских спецслужб данные о том, что отравление Навального было якобы сфальсифицировано. Песков отметил, что ФСБ, возможно, доложит Владимиру Путину о результатах проверки данной информации.

Собственно, это функция любой спецслужбы.

Дмитрий Песков, официальный представитель Кремля

Сам чиновник признался, что ему неизвестно о содержании полученной спецслужбами информации.

Отметим, о переговорах о фальсификации отравления Навального, которые перехватила белорусская КГБ, рассказал Александр Лукашенко на встрече с Михаилом Мишустиным.

Ранее главный омский токсиколог связал госпитализацию Навального с диетой.

Теги: кремль, отравление навального, фсб
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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