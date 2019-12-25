Главный омский токсиколог связал госпитализацию Навального с диетой

Анализы показали, что у Навального не были повреждены почки и печень.

Главный омский токсиколог Александр Сабаев связал госпитализацию Алексея Навального с диетой. По его словам, у политика были проблемы с питанием за несколько дней до попадания в клинику. Об этом пишет "Коммерсантъ".

Омские врачи считают, что проблемы со здоровьем Навального вызваны неправильной диетой, алкоголем, стрессом, переутомлением. Также, по их мнению, пагубное влияние могло оказать длительное пребывание на солнце, переохлаждение или отсутствие завтрака.

Сабаев заявил, что анализы показали, что у Навального не были повреждены почки и печень — это свидетельствует об отсутствии ядов в организме. Токсиколог отметил, что о проблемах с питанием и здоровьем оппозиционера за 5-7 дней рассказали сопровождавшие его люди, а также жена Навального.

Тот лабораторный комплекс изменения обмена веществ — он, в общем говоря, уже был накануне, за несколько часов, даже дней до поступления изменения начали формироваться. Александр Сабаев, главный омский токсиколог

Ранее СК направил для проверки заявление о покушении на Алексея Навального.