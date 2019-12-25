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СК направил для проверки заявление о покушении на Алексея Навального
Сегодня, 10:36
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matveyvn

СК направил для проверки заявление о покушении на Алексея Навального

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В ведомство его направили сторонники оппозиционера.

Центральный аппарат СК России поручил Западно-Сибирскому управлению на транспорте направил для проверки заявление о покушении на политика Алексея Навального. В ведомство его направили сторонники оппозиционера — они просили проверить версию о покушении на Навального. Об этом пишут "РИА Новости".

Из СК России поступило информационное письмо — обращение передано для проверки в нижестоящее управление.

Евгения Николаева, судья Басманного суда

Ранее в Германии опровергли утверждение о фальсификации дела Навального.

Теги: басманный суд, отравление навального, следственный комитет
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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