СК направил для проверки заявление о покушении на Алексея Навального

В ведомство его направили сторонники оппозиционера.

Центральный аппарат СК России поручил Западно-Сибирскому управлению на транспорте направил для проверки заявление о покушении на политика Алексея Навального. В ведомство его направили сторонники оппозиционера — они просили проверить версию о покушении на Навального. Об этом пишут "РИА Новости".

Из СК России поступило информационное письмо — обращение передано для проверки в нижестоящее управление. Евгения Николаева, судья Басманного суда

Ранее в Германии опровергли утверждение о фальсификации дела Навального.