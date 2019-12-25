В Германии опровергли утверждение о фальсификации дела Навального

Накануне о новых сведениях об отравлении Навального высказались канцлер Германии.

В Германии опровергли утверждение о фальсификации дела Алексея Навального. Об этом пишут "РИА Новости" со ссылкой на пресс-службу немецкого правительства.

Само собой, утверждение господина Лукашенко не соответствует действительности. цитата из сообщения

Отмечается, что накануне о новых сведениях об отравлении Навального высказались канцлер Германии, министр иностранных дел и министр обороны.

Ранее Лукашенко в разговоре с Мишустиным рассказал, что заявление Меркель об отравлении Навального сфальсифицировано.