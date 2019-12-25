Кремль прокомментировал версию о бутылке из дела Навального

Песков ответил, что не сказать что-либо о роли бутылки в деле, так как она была вывезена в Германию.

Кремль прокомментировал версию о бутылке из дела политика Алексея Навального. С заявлением выступил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По его словам, информация о том, что на бутылке из гостиничного номера оппозиционера были найдены следы отравляющего вещества "Новичок", является абсурдом. Он отметил, что его в этой истории слишком много, поэтому чиновник считает, что верить на слово в ней никому не стоит.

Песков ответил, что не сказать что-либо о роли бутылки в деле, так как она была вывезена в Германию.

То, что могло бы стать уликой в пользу отравления, к сожалению, было вывезено. Дмитрий Песков, официальный представитель Кремля

Ранее в Кремле считают бесполезным фиксировать даты "нормандского саммита".