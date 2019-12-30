Кремль прокомментировал идею ввести термин "Верховный правитель"

Дмитрий Песков рассказал о ходе дискуссий.

В Кремле прокомментировали идею ввести термин "Верховный правитель". О ситуации рассказал пресс-секретарь президента России. Он заявил, что относительно данной идеи Владимир Путин не думает.

Дмитрий Песков напомнил, что инициатив в ходе работы над поправками в Конституцию поступает много. Какие-то из них будут приняты, а другие - отклонены. На данный момент все идет в режиме дискуссии. Сейчас основной целью комиссии является сбор общественных мнений. Путин выдвинул свои инициативы, далее поступают точки зрения в свободном режиме.

Дмитрий Песков напомнил, что согласно Конституции, в России руководством государства все же занимается президент, а не верховный правитель.

Ранее Piter.tv писал о том, что Кремль не будет вмешиваться в работу СК по делу Голунова.

Фото: Piter.tv

Видео: YouTube/

