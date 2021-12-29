Кремль: послание Путина Федеральному собранию могут перенести

Чиновники будут смотреть на пиковые значения по заражению "омикроном".

Официальный представитель администрации президента Дмитрий Песков заявил журналистам о том, что послание Владимира Путина Федеральному собранию могут перенести. Изменения могут связаны с условиями, при которых начнется пик новой волны распространения "омикрон"-штамма. Однако прямой связи между датой заявления главы государства и пандемией нет. При этом перенос мероприятия может быть сделан на несколько недель.

Мы уже научились принимать меры, которые предписываются Роспотребнадзором при проведении подобных мероприятий, как мы делали в декабре на большой пресс-конференции. Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ

Чиновник объяснил, что опыт других стран позволяет говорить о предсказуемом развитии волны и сроках ее продолжительности.

Песков: Путин принял решение не окунаться в прорубь на Крещение.

Фото: RT

