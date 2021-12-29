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Кремль: послание Путина Федеральному собранию могут перенести
Сегодня, 14:30
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Кремль: послание Путина Федеральному собранию могут перенести

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Чиновники будут смотреть на пиковые значения по заражению "омикроном".

Официальный представитель администрации президента Дмитрий Песков заявил журналистам о том, что послание Владимира Путина Федеральному собранию могут перенести. Изменения могут связаны с условиями, при которых начнется пик новой волны распространения "омикрон"-штамма. Однако прямой связи между датой заявления главы государства и пандемией нет. При этом перенос мероприятия может быть сделан на несколько недель.

Мы уже научились принимать меры, которые предписываются Роспотребнадзором при проведении подобных мероприятий, как мы делали в декабре на большой пресс-конференции.

Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ

Чиновник объяснил, что опыт других стран позволяет говорить о предсказуемом развитии волны и сроках ее продолжительности.

Песков: Путин принял решение не окунаться в прорубь на Крещение.

Фото: RT
 

Теги: владимир путин, дмитрий песков, кремль, послание к федеральному собранию
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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