Песков: Путин принял решение не окунаться в прорубь на Крещение

Президент предпочел не окунаться в прорубь в связи с эпидситуацией.

Президент России Владимир Путин принял решение не окунаться в прорубь на Крещение в этом году. Об этом в беседе с ТАСС заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

По словам официального представителя Кремля, Путин предпочел прислушаться к рекомендациям представителей РПЦ и не окунаться в воду в связи с эпидситуацией.

Были озвучены рекомендации представителями церкви, что следует подумать в условиях пандемии перед тем, как это делать [окунаться в прорубь]. И президент принял решение прислушаться к этим рекомендациям. Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ

В Кремля также отметили, что не следят за окунанием в прорубь российских политиков и чиновников, так как считают это личным делом каждого.

Ранее митрополит Иларион дал советы верующим перед крещенскими купаниями.

Фото: kremlin.ru