Ранее в СМИ появилась информация, что Россия дезинформирует Запад в связи с коронавирусом.

Кремль ответил на обвинения о российской дезинформации по коронавирусу. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал их голословными.

По идее, в нынешней ситуации эта русофобская одержимость как-то должна была пойти на спад, - сказал чиновник.

Песков посетовал, что, "видимо, не идёт".

Пресс-секретарь добавил, что не может комментировать эту информацию с точки зрения здравого смысла.

Ранее в СМИ появилась информация, что Россия дезинформирует Запад в связи с коронавирусом.

Видео: YouTube / NBC News, BBC News, CBS News