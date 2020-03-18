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Кремль ответил на обвинения о российской дезинформации по коронавирусу

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Ранее в СМИ появилась информация, что Россия дезинформирует Запад в связи с коронавирусом.

Кремль ответил на обвинения о российской дезинформации по коронавирусу. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал их голословными.

По идее, в нынешней ситуации эта русофобская одержимость как-то должна была пойти на спад, - сказал чиновник.

Песков посетовал, что, "видимо, не идёт".

Пресс-секретарь добавил, что не может комментировать эту информацию с точки зрения здравого смысла.

Ранее в СМИ появилась информация, что Россия дезинформирует Запад в связи с коронавирусом.

Видео: YouTube / NBC News, BBC News, CBS News

Теги: коронавирус, пандемия
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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