Кремль не видит трагедии в оттоке ученых из России

Пресс-секретарь президента сказал, что в Кремле не видят ничего трагичного в отъезде российских ученых за границу.

Отток российский ученых за рубеж – это вопрос конкурентной среды и миграции, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков во время общения с журналистами. По его мнению, ничего трагичного в этой ситуации нет.

Песков уверен, что в данном вопросе речь идет о двустороннем процессе. Часть ученых уезжает, часть – возвращается. Научная среда – очень конкурентная. А ученые – абсолютно свободные люди, которые могут работать в тех местах, где есть интересные для них предложения и проекты.

Задача государства в таких историях – создавать комфортные условия для учёных.

Главный ученый секретарь академии Николай Долгушкин заявил во вторник, 20 апреля, что с 2012 года количество ученых и высококвалифицированных специалистов, уезжающих из России, выросло в пять раз. Он отметил, что РФ – единственная из развитых стран, где продолжительное время количество ученых уменьшается.

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