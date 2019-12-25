Кремль не видит оснований для санкций против России из-за Навального

Кремль не видит оснований для санкций против России из-за отравления оппозиционного политика Алексея Навального. Соответствующее заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Мы в целом не приемлем санкционного разговора и санкционного языка, считаем это абсолютно неприемлемым.
Дмитрий Песков, официальный представитель Кремля
Он добавил, что если об отравлении политика говорит Ангела Меркель, то значит "имеются какие-то существенные результаты исследований специалистов". Чиновник подчеркнул, что Россия не может давать оценку этим выводам, не ознакомившись с информацией.
Он добавил, что Кремль с первого для ситуации с Навальным даёт о ней комментарии и надеется установить причины произошедшего. Но для этого нужна информация из ФРГ, которой пока нет.
Ранее Володин призвал передать России все данные об инциденте с Навальным.
Фото: pixabay.com
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