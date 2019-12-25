  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Кремль не видит оснований для санкций против России из-за Навального
Сегодня, 16:55
114
matveyvn

Кремль не видит оснований для санкций против России из-за Навального

0 0

Россия не может давать оценку выводам Германии.

Кремль не видит оснований для санкций против России из-за отравления оппозиционного политика Алексея Навального. Соответствующее заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Мы в целом не приемлем санкционного разговора и санкционного языка, считаем это абсолютно неприемлемым.

Дмитрий Песков, официальный представитель Кремля

Он добавил, что если об отравлении политика говорит Ангела Меркель, то значит "имеются какие-то существенные результаты исследований специалистов". Чиновник подчеркнул, что Россия не может давать оценку этим выводам, не ознакомившись с информацией.

Он добавил, что Кремль с первого для ситуации с Навальным даёт о ней комментарии и надеется установить причины произошедшего. Но для этого нужна информация из ФРГ, которой пока нет.

Ранее Володин призвал передать России все данные об инциденте с Навальным.

Фото: pixabay.com

Теги: кремль, отравление навального, песков, санкции
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии