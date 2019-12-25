Власти внимательно следят за экономикой России.

Кремль не увидел необходимости в новых мерах поддержки бизнеса. С заявлением выступил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По его словам, весенняя мера поддержки бизнеса была вызвана остановкой многих сфер экономики. Сейчас подобной ситуации не наблюдается. При этом он считает, что отказываться от действующих мер поддержки экономики не следует.

Песков подчеркнул, что власти внимательно следят за экономикой России.

Ранее Песков заявил о нераспространении на Карабах обязательств по ОДКБ.

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