Кремль не предлагал Решетникову курировать реформу местного самоуправления

Однако Минэкономразвития будет играть большую роль в проекте.

Кремль не предлагал Максиму Решетникову курировать реформу местного самоуправления. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что чиновник из Минэкономразвития будет принимать участие в ее подготовке. Однако ему не делали предложения стать ответственным за процесс укрупнения регионов

Ранее информация о возможном назначении появилась в СМИ. Журналисты написали об этом со ссылкой на доклад министра на заседании Совета. В Кремле заявили, что сложно переоценить работу, которое проводит ведомство. Вовлеченность Минэкономразвития в проект действительно большая.

Piter.tv писал о том, что срок следствия по делу Голунова продлили до 7 июня.

Видео: YouTube/NBC News, BBC News, CBS News