Кремль назвал недопустимыми обвинения Навального в отношении Путина

Москва не видит смысла делать дальнейшие заявления на этот счёт.

Кремль назвал недопустимыми обвинения политика Алексея Навального в отношении президента России Владимира Путина. С заявлением выступил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По его мнению, такие высказывания безосновательны, недопустимы, оскорбительны и неприемлемы.

Мы не считаем возможным участвовать в какой-либо дискуссии в дальнейшем. Дмитрий Песков, официальный представитель Кремля

Он отметил, что Москва не видит смысла делать дальнейшие заявления на этот счёт.

Ранее в Кремле пообещали внимательнее ознакомиться с делом Юрия Дмитриева.

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