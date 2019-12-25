Кремль назвал недопустимыми обвинения Навального в отношении Путина

Кремль назвал недопустимыми обвинения политика Алексея Навального в отношении президента России Владимира Путина. С заявлением выступил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
По его мнению, такие высказывания безосновательны, недопустимы, оскорбительны и неприемлемы.
Мы не считаем возможным участвовать в какой-либо дискуссии в дальнейшем.
Дмитрий Песков, официальный представитель Кремля
Он отметил, что Москва не видит смысла делать дальнейшие заявления на этот счёт.
Ранее в Кремле пообещали внимательнее ознакомиться с делом Юрия Дмитриева.
Фото: pixabay.com
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