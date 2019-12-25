В Кремле пообещали внимательнее ознакомиться с делом Юрия Дмитриева

Многие выступавшие в защиту историка заявляли его политической мотивированности уголовного преследования.

В Кремле пообещали внимательнее ознакомиться с делом историка и главы карельского "Мемориала" Юрия Дмитриева. Накануне Верховный суд Карелии по апелляционной жалобе прокуратуры продлил ему срок заключения на 10 лет — до 13 лет колонии.

В августе Дмитриеву вынесли приговор по обвинению в насильственных действиях сексуального характеру по отношению к приёмной несовершеннолетней дочери. Тогда его приговорили к 3,5 годам лишения свободы. С учётом срока, который подсудимый провёл в СИЗО, на свободу он должен был выйти в ноябре 2020 года.

Дело Юрия Дмитриева вызвало общественный резонанс. Многие выступавшие в защиту историка заявляли его политической мотивированности уголовного преследования, так как основная деятельность Дмитриева — увековечивание памяти жертв политических репрессий.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что в Кремле пристально не следят за делом Дмитриева, хоть и видели публикации в СМИ об изменении приговора.

Я не думаю, что президент как-то в курсе. Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России

Он отметил, что в Кремле не принято комментировать решения суда. При этом чиновник пообещал внимательно ознакомиться с делом историка.

Ранее мы писали, что историку Юрию Дмитриеву увеличили срок тюрьмы с 3,5 до 13 лет тюрьмы.

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