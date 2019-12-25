Историку Юрию Дмитриеву увеличили срок тюрьмы с 3,5 до 13 лет тюрьмы

По остальным статьям, по которым суд первой инстанции оправдал его, дело отправлено на пересмотр.

Историку и главе карельского Мемориала Юрию Дмитриеву увеличили срок тюрьмы с 3,5 до 13 лет тюрьмы. Решение принял Верховный суд Карелии, пишет "Медиазона" со ссылкой на адвоката приемной дочери Дмитриева Игоря Перова.

Он рассказал, что срок увеличили по статье о насильственных действиях сексуального характера. Суд первой инстанции назначил по нему приговор на срок 3,5 года лишения свободы.

По остальным статьям, по которым суд первой инстанции оправдал историка, дело отправлено на пересмотр.

Ранее мы писали, что главу карельского "Мемориала" Юрия Дмитриева приговорили к 3,5 годам колонии. Тогда по эпизодам в изготовлении детской порнографии и хранении оружия его оправдали.

Накануне почти 250 правозащитников, писателей и журналистов попросили передать дело Дмитриева из Карелии.

Фото: pixabay.com