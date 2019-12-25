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Почти 250 правозащитников, писателей и журналистов попросили передать дело Дмитриева из Карелии
Сегодня, 13:27
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matveyvn

Почти 250 правозащитников, писателей и журналистов попросили передать дело Дмитриева из Карелии

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Составители и подписанты опасаются того, что карельский ВС будет необъективным в данном деле.

Почти 250 правозащитников, писателей, актёров, режиссёров и журналистов попросили передать дело историка и главы карельского "Мемориала" Юрия Дмитриева из Карелии в другой регион. Они подписали соответствующее письмо, адресованное председателю карельского Верховного суда Анатолию Наквасу.

Письмо опубликовала "Новая газета". Его составители и подписанты опасаются того, что карельский ВС будет необъективным в данном деле. 

Просим Вас, Анатолий Владимирович, передать это дело на рассмотрение суда любой другой области, республики или края Российской Федерации.

цитата из письма

Письмо подписали журналисты Катерина Гордеева и Владимир Познер, политик Григорий Явлинский, кинокритики Антон Долин и Андрей Плахов, писатели Дмитрий Глуховский, Денис Драгунский, Людмила Улицкая, режиссеры Александр Сокуров и Андрей Хржановский, а также актеры Лия Ахеджакова, Олег Басилашвили, Константин Хабенский, Инна Чурикова.

Ранее главу карельского "Мемориала" Юрия Дмитриева приговорили к 3,5 годам колонии.

Фото: pixabay.com

Теги: дело дмитриева, мемориал, правозащита
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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