Мемориал "Свеча памяти" открыт в Кронштадте

Мемориал – часть стелы "Героям СВО".

В Кронштадте состоялась торжественная церемония открытия нового мемориала "Свеча памяти". Мероприятие в парке "Патриот" было приурочено ко Дню основания города, рассказал глава района Андрей Кононов.

Мемориал – часть стелы "Героям СВО". Для проведения церемонии доставили частицу Вечного огня с Мемориала героическим защитникам Ленинграда на Серафимовском кладбище.

Каждый желающий может посетить данный мемориал, возложить цветы и отдать дань уважения кронштадтским героям, отдавшим свою жизнь за Отечество. Андрей Кононов, глава администрации Кронштадтского района Петербурга

Ранее мы сообщили о том, что памятник Михаилу Сперанскому появился перед зданием РНБ в Петербурге. Он вошел в историю как основоположник юриспруденции.

Фото: Telegram / Андрей Кононов