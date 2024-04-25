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Мемориал "Свеча памяти" открыт в Кронштадте
Сегодня, 8:45
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Мемориал "Свеча памяти" открыт в Кронштадте

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Мемориал – часть стелы "Героям СВО".

В Кронштадте состоялась торжественная церемония открытия нового мемориала "Свеча памяти". Мероприятие в парке "Патриот" было приурочено ко Дню основания города, рассказал глава района Андрей Кононов. 

Мемориал – часть стелы "Героям СВО". Для проведения церемонии доставили частицу Вечного огня с Мемориала героическим защитникам Ленинграда на Серафимовском кладбище. 

Каждый желающий может посетить данный мемориал, возложить цветы и отдать дань уважения кронштадтским героям, отдавшим свою жизнь за Отечество. 

Андрей Кононов, глава администрации Кронштадтского района Петербурга

Ранее мы сообщили о том, что памятник Михаилу Сперанскому появился перед зданием РНБ в Петербурге. Он вошел в историю как основоположник юриспруденции. 

Фото: Telegram / Андрей Кононов

Теги: кронштадт, мемориал
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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