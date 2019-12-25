Песков сказал, что "у страха глаза велики".

Кремль назвал истеричными заявления о возможном возвращении 1990-х. Соответствующее заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Так он ответил на вопрос — не ожидают ли власти роста криминала из-за эпидемии коронавируса. Уже сейчас уровень преступности в регионах начинает расти.

Что касается роста преступности, безусловно, мы всё это фиксируем, - сказал чиновник.

Песков добавил, что проблемой роста криминала занимаются правоохранительные органы, которые сейчас "особенно интенсивно" работают.

Также Песков призвал не выстраивать авральные графики на основе нескольких случаев.

Пусть даже они в ряде городов случаются, но совсем сгущать краски не нужно, - отметил он.

В ответ на вопрос о возможном возвращении "девяностых" пресс-секретарь подчеркнул, что "у страха глаза велики".

Ранее Кремль отреагировал на невысокий индекс самоизоляции в регионах.