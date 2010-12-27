Дмитрий песков пообещал, что проекту дадут юридическую оценку.

Кремль изучит законопроект об идентификации сотрудников полиции и Росгвардии. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Спикер объяснил, что на данный момент у правительства позиции по данному вопросу нет, так как предложение не изучено. Он добавил, что позже будет дана юридическая оценка такой возможности.

Ранее в профильных ведомствах положительно оценили инициативу. Если инициативу примут, то сотрудники правоохранительных органов будут обязаны носить номера при несении службы в общественных местах. Размещать опознавающие знаки можно будет либо на форме, либо на амуниции.

Напомним, что предложение поступило от депутатов Государственной думы. Авторы проекта считают, что идентификационные номера должны быть хорошо различимы.

С июля создатели законопроекта вносят в него правки.

Ранее Piter.tv писал о том, что Росгвардия и СОБР накрыли воровскую сходку на Большом проспекте.

Фото: Piter.tv

