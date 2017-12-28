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Концерт группы Крематорий во Дворе Гостинки
Сегодня, 20:00
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Концерт группы Крематорий во Дворе Гостинки

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Концерт состоится 17 июля в 20:00. Для зрителей старше 16 лет.

17 июля клуб "Космонавт" приглашает на опен-эйр концерт группы "КРЕМАТОРИЙ".  Впервые в истории коллектив выступит в самом центре Питера - на площадке "Двор Гостинки" на Невском.

Несмотря на то, что КТ, как правило, выступает в Петербурге  летом только в контексте фестивалей, специально для питерских друзей КРЕМ на этот раз привезёт сольный концерт. 

А вы знаете, что у Весёлого ансамбля есть целая обойма песен, которые ребята исполняют только в тёплые дни лета? В иные времена года доступ к ним строго воспрещён, потому что для всестороннего эмоционального восприятия этих музыкальных произведений декорации крайне важны. А можно ли придумать что-то более естественное, чем разгар лета, а если быть совсем уж точным, его календарный пик?

Ждём почтеннейшую публику во "Дворе Гостинки" 17 июля на главный опен-эйр петербургского лета. Сделаем этот вечер ещё жарче. Будем вместе и будет любовь, огонь и рок"н"ролл.

Фото: предоставлено организаторами

Теги: анонс, санкт-петербург
Категории: Куда сходить в Петербурге, Концерты,

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