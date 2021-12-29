Военные учения прошли успешно.

Гвардейский ракетный крейсер "Москва" выполнил артиллерийские стрельбы в акватории Черного моря. Об этом журналистам рассказали представители отдела по информационному обеспечению Черноморского флота РФ.

Флагман ЧФ "Москва" выполнил стрельбы в полигонах боевой подготовки в рамках учений корабельных сил, морской авиации и подразделений береговых войск под руководством адмирала Игоря Осипова. пресс-служба ЧФ РФ

Согласно легенде проводимых испытаний, российские артиллерийские комплексы применялись для отражения атаки средств воздушного нападения, направленного условным противником. Враги предприняли попытку поразить пункты базирования сил флота. В качестве целей для военных использовались светящиеся авиационные бомбы. Корабли противника на длинных дистанциях были представлены щитами-мишенями. Во время стрельб на короткие расстояния экипаж использовал макеты плавающих морских мин. В ходе операции было ликвидировано более 50 морских и воздушных целей условного противника.

Два Ту-22М3 ВКС РФ выполнили воздушное патрулирование над Белоруссией.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости

