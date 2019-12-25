Объём выданных потребкредитов в Петербурге вырос на 20%

Кроме того, объём выдачи потребительских кредитов физическим лицам в Северной столице без учёта ипотеки составил 237,86 рублей за II квартал.

За первые 6 месяцев 2023 года в Северной столице было оформлено потребительских кредитов на общую сумму 438,1 млрд рублей. Показатель превысил цифры за аналогичный период прошлого года на 34 %. Об этом свидетельствуют данные Центробанка, пишет издание "Ведомости. Санкт-Петербург".

Кроме того, объём выдачи потребительских кредитов физическим лицам в Северной столице без учёта ипотеки составил 237,86 рублей за II квартал. Такие показатели связывают с тем, что текущие настроения на рынке отличаются от наблюдавшихся в самом начале СВО, когда кредитная активность резко упала. Сейчас у населения постепенно снижается чувство неопределённости. Также даёт о себе знать сформированный в 2022 году отложенный потребительский спрос на кредиты.

Менее обеспеченные жители Северной столицы петербуржцы берут кредиты, чтобы закрыт текущие потребности. Обеспеченные слои населения вкладываются в покупки во избежание девальвации рубля.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге растёт объём выдачи ипотеки.

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