В Петербурге растёт объём выдачи ипотеки

В период с января по июнь в городе было оформлено 29 472 ипотечных займа.

За первые 6 месяцев 202 года объём выдачи ипотечных кредитов на покупку первичного и вторичного жилья в Северной столице составил 151,47 млрд рублей. Об этом свидетельствует отчёт Центробанк.

Кроме того, в период с января по июнь в городе было оформлено 29 472 ипотечных займа. Таким образом, объём выдачи ипотечного кредита растёт.

Примечательно, что в июне активность в ипотечном сегменте розничного кредитования оказалась на пике с начала года во всей стране. Кредитными учреждениями было предоставлено 167,8 тыс. рублевых ИЖК на общую сумму 626,7 млрд рублей против 157,8 тыс. рублевых ИЖК на сумму 580,5 млрд руб. в мае.

Ранее мы сообщили о том, что квартиры в новостройках у станции метро "Беговая" подорожали в два раза.

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