За июнь пенсионеры из Петербурга взяли кредитов на 14 млрд рублей

В общей сложности за первые 6 месяцев 2023 года в Петербурге было оформлено кредитов на 111 млрд рублей.

В Северной столице растут объёмы займов у банков. По данным Национального бюро кредитных историй, чаще всего кредиты берут пенсионеры: за июнь они одолжили около 14 млрд рублей у кредитных учреждений.

Кроме того, за указанный месяц на горожан в возрасте от 50 до 60 лет пришлось 17,1% займов, а в возрасте старше 60-ти − 12,5%. Суммы кредитов составили 19 и почти 14 млрд рублей соответственно.



В общей сложности за первые 6 месяцев 2023 года в Петербурге было оформлено кредитов на 111 млрд рублей.

Ранее мы сообщили о том, что объём выданных потребкредитов в Петербурге вырос на 20%.

Фото: Piter.TV