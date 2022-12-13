Из арендованного дома в деревне Юкки вынесли пистолет, часы Hubolt и 2 млн рублей

Возбуждено уголовное дело.

В ночь на среду, 22 февраля, в полицию поступило заявление от 38-летнего начальника департамента компании по продаже нефтепродуктов о том, что 21 февраля в период с 08:00 по 23:20 неизвестный вор проник в снимаемый заявителем поднаем двухэтажный деревянный дом в деревне Юкки, похитил ценные вещи и 2 млн рублей. Об этом стало известно Piter.TV.

Помимо крупной суммы, преступник унёс с собой травматический пистолет Гранд Пауэр, а также наручные часы Hubolt и IWC. Общая сумма ущерба оценивается в 2 860 000 рублей.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее мы сообщили о том, что петербуржец почти 2 года проведёт в колонии строгого режима за кражу телефона.

Фото: Piter.TV