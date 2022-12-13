Из парка 300-летия похитили детали фонтана "Луч"

Некоторые граждане используют чаши сооружения в качестве скейт-парка.

Из парка 300-летия в Петербурге похитили 34 решетки, которые были расположены на лотках дождеприемных устройств вокруг фонтана "Луч". О хулиганстве сообщила пресс-служба ГУП "Водоканал".

Сотрудники организации отметили, что подобные кражи происходят не в первый раз. Они инициируются гражданами, которые хотят использовать фонтанные чаши в качестве места отдыха и экстремальных развлечений, например, скейт-парка. Такие действия несут в себе риск жизни и здоровья, нередко происходят травмы, особенно если в чашах расположены светильники или острые предметы.

Кроме того, в "Водоканале" напомнили, что своими действиями любители экстрима могут и вовсе сломать весь фонтанный комплекс.

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге 22 апреля заработает 71 фонтан.

Фото: Пресс-служба ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга"