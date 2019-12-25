Из квартиры на Большеохтинском вынесли сейф с драгоценностями и деньгами на сумму более 9 млн рублей

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В среду, 26 июля, в экстренные службы обратилась 40-летняя петербурженка с заявлением о краже на внушительную сумму. Об этом стало известно Piter.TV.

Установлено, что в период с 12 по 26 июля неизвестный преступник путём подбора ключей к входной металлической двери проник в квартиру заявительницы расположенную на 11-ом этаже 15-этажного дома по Большеохтинскому проспекту, откуда совершил хищение сейфа с кольцом из металла жёлтого цвета, тремя бриллиантами массой 1,2 гр., 24 тыс. долларами США, 700 евро. Сумма материального ущерба составила 9 231 000 рублей.

Ключи от квартиры в указанный период находился у 32-летней племянницы заявительницы. Кроме того, 26 августа в квартире была уборщица.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы сообщили о том, что у посла РФ в Замбии украли 400 тыс. рублей в петербургском магазине.

Фото: Piter.TV