Мужчину избили и обокрали под угрозой пистолета в Невском районе

Вечером субботы, 5 ноября, в экстренные службы обратился 44-летний безработный петербуржец, сообщив, что двое мужчин с пистолетом и две пожилые женщины избили и обокрали его в парадной одного из домов по Шлиссельбургскому проспекту. Об этом стало известно Piter.TV.

По словам заявителя, злоумышленники похитили его мобильный телефон, а также нож и наручные часы. Сумма ущерба составляет 39 500 рублей.

В тот же день оперативникм удалось задержать подозреваемых мужчин по "горячим следам". Ими оказались 35-летний и 53-летний безработные. У одного из них изъяли травматический пистолет и 2 магазина с патронами. Похищенные вещи у грабителей изъяли.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела и избрании меры пресечения.

Ранее мы сообщили о том, что мужчине прострелили бедро и плечо в парадной на Ленинском проспекте.

Фото: Piter.TV