Мужчине прострелили бедро и плечо в парадной на Ленинском проспекте

Огонь открыл малознакомый гражданин. Он объявлен в розыск.

Ночью на четверг, 3 ноября, в травмпункт самостоятельно обратился 36-летний петербуржец с огнестрельным ранением левого плеча и правого бедра. После оказания медицинской помощи мужчину отпустили – он сообщил, что выстрел совершил малознакомый в парадной на Ленинском проспекте. Об этом стало известно Piter.TV.

Как удалось установить, накануне вечером пострадавший пришёл в указанную парадную, в которой находится квартира его жены. Там его встретил будущего оппонента, которому ранее продавали ходовые огни по объявлению в интернете. Между мужчинами завязался словесный конфликт, быстро переросший в стрельбу.

Сейчас 26-летний подозреваемый находится в розыске. По данным Росгвардии, на него не зарегистрировано какое-либо оружие. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы сообщили о том, что подростки украли одежду у школьника в Приморском районе.

Фото: Piter.TV