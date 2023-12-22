Воры вынесли из магазина в Ленобласти табачную продукцию на 265 тыс. рублей

Злоумышленники вскрыли двери зоны приёмки и кабинета директора.

В среду, 7 февраля, в полицию поступило сообщение о похищении крупной партии табачной продукции из помещения торгового объекта в посёлке Мга Кировского района Ленобласти. Камеры видеонаблюдения запечатлели преступников: видео оказалось в распоряжении Piter.TV.

Ещё утром 3 февраля товаровед при открытии объекта обнаружила, что двери зоны приёмки и кабинета директора были вскрыты, а продукция пропала. Сумма ущерба составила 265 145 рублей.

На месте преступления работают сотрудники полиции.

Ранее мы сообщили о том, что на Кирочной улице мужчина ударил пенсионерку и отобрал у неё сумку.

Видео: Piter.TV