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Воры вынесли из магазина в Ленобласти табачную продукцию на 265 тыс. рублей

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Злоумышленники вскрыли двери зоны приёмки и кабинета директора.

В среду, 7 февраля, в полицию поступило сообщение о похищении крупной партии табачной продукции из помещения торгового объекта в посёлке Мга Кировского района Ленобласти. Камеры видеонаблюдения запечатлели преступников: видео оказалось в распоряжении Piter.TV.

Ещё утром 3 февраля товаровед при открытии объекта обнаружила, что двери зоны приёмки и кабинета директора были вскрыты, а продукция пропала. Сумма ущерба составила 265 145 рублей.

На месте преступления работают сотрудники полиции.

Ранее мы сообщили о том, что на Кирочной улице мужчина ударил пенсионерку и отобрал у неё сумку.

Видео: Piter.TV

Теги: криминал, ленинградская область
Категории: Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости Ленинградской области,

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