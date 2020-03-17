Мужчина украл ноутбук из детсада на Тихорецком и попал на видео

В полицию обратился охранник детского сада, который и рассказал о произошедшем.

Накануне утром посторонний мужчина зашёл вместе с родителями в детский сад на Тихорецком проспекте, украл ноутбук из музыкального зала и вышел через чёрный ход. Об этом стало известно Piter.TV.

В полицию обратился охранник детского сада, который и рассказал о произошедшем. Около 08:30 он обратил внимание на ранее незнакомого молодого человека, который зашел в детский сад с родителями и вышел через неохраняемый выход в другой группе. После в музыкальном зале обнаружили пропажу ноутбука.

Полиция разыскивает молодого человека славянской внешности, возраст около 25 лет, рост 175 сантиметров, волосы короткие черные. Был одет в черный короткий пуховик с капюшоном, темно-синие джинсы.

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Видео: Piter.TV