Из сейфа гендиректора компании в Петербурге украли почти 9 млн рублей валюты

Неизвестный преступник неустановленным путем проник в трёхкомнатную квартиру на седьмом этаже в доме по Морской набережной.

В четверг, 9 ноября, к полицейским обратился петербуржец 1963 года рождения, работающий генеральным директором одной из компаний в Северной столице, заявив о том, что из его квартиры украдена крупная сумма. Об этом стало известно Piter.TV.

Мужчина рассказал, что в период с 11 июля по 26 октября неизвестный неустановленным путем проник в трёхкомнатную квартиру на седьмом этаже в доме по Морской набережной, где неустановленным способом из закрытого металлического сейфа совершил хищение принадлежащих заявителю 78 300 евро, 2 100 долларов США, 744 900 рублей. Сумма похищенного по состоянию на 20 октября в рублевом эквиваленте составила 8 641 492 рубля.

Квартира охранной сигнализацией не оборудована. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы сообщили о том, что домушник, проникший в квартиру по улице Здоровцева через отверстие в полу, задержан.

Фото: Pxhere