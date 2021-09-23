В Петербурге задержан налётчик на магазины и аптеки

Возбуждено уголовное дело по статье "Грабёж".

Во вторник, 26 декабря, правоохранители Северной столицы задержали налётчика, который совершал нападения на магазины и аптеки. Задержанным оказался 49-летний безработный мужчина. Об этом стало известно Piter.TV.

Арест преступника состоялся сразу после его последней вылазки, когда он похитил телефон у продавца и украл 15 тыс. рублей из кассы табачной лавки на Загородном проспекте. Пострадавший сотрудник магазина обратился в полицию. Возбуждено уголовное дело по статье "Грабёж".

Также полицейским удалось установить, что на прошлой неделе задержанный ограбил аптеку на Суворовском проспекте.

Ранее полицейские задержали мужчину, ограбившего в парадной пенсионерку.

Фото: Piter.TV