Грабитель вынес из дома в Токсово ювелирные украшения стоимостью почти 130 тыс. рублей

Преступник забрал с собой 6 колец, 3 цепочки, ожерелье из жемчуга, кулон и брошь. Возбуждено уголовное дело.

Вечером среды, 15 февраля, в экстренные службы поступило сообщение о краже ювелирных изделий из двухэтажного частного дома в посёлке Токсово. Об этом стало известно Piter.TV.

Как заявила полицейским 53-летняя женщина, в период времени с 13:30 до 20:20 неизвестный подобрал ключ к дому и похитил из гардеробной комнаты на втором этаже 6 колец, 3 цепочки, ожерелье из жемчуга, кулон и брошь из драгоценных и полудрагоценных металлов. Материальный ущерб составил 129 900 рублей.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее мы сообщили о том, что на Асафьева пассажир приставил нож к горлу таксиста и украл 11 тысяч рублей.

Фото: Pxhere