На Асафьева пассажир приставил нож к горлу таксиста и украл 11 тысяч рублей

По подозрению в совершении указанного преступления был задержан 28-летний петербуржец.

В Петербурге пассажир ограбил таксиста. Однако, его оперативно нашли сотрудники полиции. Об этом стало известно Piter.tv.

По словам пострадавшего, около шести утра 26 января у дома по улице Асафьева пассажир приставил ему нож к горлу и украл 11 тысяч рублей (выручка).

Уже в 10:20 по подозрению в совершении указанного преступления был задержан 28-летний петербуржец. Он находится под подпиской о невыезде, так как подозревается в краже велосипеда стоимостью 20 тысяч рублей в августе 2022 года.

Ранее в Петербурге юноша напал с газовым баллончиком на курьера в попытке украсть iPhone.

Фото: Piter.tv