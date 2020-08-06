Кража "Тойоты" за 1,3 млн рублей на Новосмоленской набережной попала на видео

Машину украли вечером 4-го августа.

У специалиста по таможенному делу угнали дорогую иномарку на Новосмоленской набережной. Piter.TV получил видео с камер видеонаблюдения.

Накануне, 5 августа, мужчина 1985-го года рождения обратился в полицию. Он сообщил об угоне "Тойты" 2016-го года выпуска за 1,3 млн рублей. Было установлено, что злоумышленник был одет в черную одежду. Правоохранители возбудили уголовное дело по статье "Кража".

Ранее Piter.TV сообщил о том, что на Гороховой неадекватный мужчина напал на водителя.

Видео: Piter.TV