Рецидивист ударил продавца и украл 2 MacBook в магазине на Московском проспекте

Возбуждено уголовное дело.

В четверг, 9 марта, в полицию от управляющего магазина электроники на Московском проспекте поступило сообщение о краже двух MacBook. Об этом стало известно Piter.TV.

Установлено, что грабитель вошёл в магазин, нанёс удар рукой в область головы 21-летнему продавцу-консультанту, после чего схватил ноутбуки со стеллажей свободной выкладки и скрылся.

Вечером того же дня подозреваемого задержали в хостеле по улице Лабутина. Им оказался 35-летний житель Курской области. Похищенное было изъято, возбуждено уголовное дело. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Известно, что задержанный уже отбывал наказание в виде 2-х лет и 6 месяцев лишения свободы за разбой.

Ранее мы сообщили о том, что петербуржец проведёт более двух лет в колонии за кражу сладостей стоимостью более 2,5 тысяч рублей.

Фото: Pxhere