Кравцов заявил о готовности системы образования к проведению ЕГЭ-2025

Глава Минпросвещения провел заседание, посвященное подготовке сдачи экзамена.

Система образования готова в России на текущий момент готова проведению основного периода ЕГЭ-2025. Соответствующее заявление журналистам сделал министр по просвещению Сергей Кравцов. Чиновник выступил на правительственном совещании, посвященном готовности властей к проведению ГИА в 2025 году. Известно, что школьные экзамены состоятся во всех 89 регионах нашей страны, а также в 54 государствах за рубежом. Для организации мероприятий кабинет министров организовал около шести тысяч пунктов проведения экзаменов.

У нас в целом система готова к проведению и Единого государственного экзамена, и Основного государственного экзамена. Сергей Кравцов, глава Минпросвещения России

Напомним, что Рособрнадзор и Минпросвещения России совместным приказом утвердили расписание единого государственного экзамена на 2025 год. Основной период сдачи для учащихся начнется с 23 мая, а пересдача запланирована на 3 и 4 июля.

Кравцов рассказал, когда введут систему оценок за поведение в школах.

Фото: Piter.tv