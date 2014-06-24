Кравцов рассказал, когда введут систему оценок за поведение в школах

Пять регионов страны будут внедрять проект в пилотном режиме.

Практику выставления оценок за поведение во всех школах страны министерство по просвещению планирует ввести с первого января 2026 года. Соответствующее заявление журналистам сделал глава профильного ведомства из федерального правительства Сергей Кравцов. Чиновник объяснил, что на текущем этапе властями определены пять пилотных регионов, в которых с 1 сентября 2025 года будет вестись апробация различных вариантов выставления оценки за поведение. Он также уточнил, что результаты эксперимента будут обсуждаться как с педагогическим составом, так и с родителями учащихся.

Норма будет с 1 января 2026 года, мы берем четыре месяца на апробацию различных вариантов, как выставлять оценки, кто будет ее выставлять, критерии, чтобы здесь мы очень выверенно действовали. Сергей Кравцов, глава Минпросвещения

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Фото: Piter.tv