ДНР и Новороссии направили почти 22 млрд рублей для интеграции в систему образования

Сергей Кравцов оценил обеспеченность новых регионов страны всем необходимым для обеспечения выполнения образовательных стандартов.

Около 22 миллиардов рублей было направлено федеральными властями Донбассу и Новороссии в 2024 году на интеграцию регионов в единое образовательное пространство страны. Соответствующее заявление в ходе выступления на итоговом заседании министерства по просвещению страны сделал глава профильного ведомства Сергей Кравцов. Чиновник пояснил коллегам, что новые регионы сейчас являются полноценными участниками существующих национальных проектов. Еще одним ключевым приоритетом властей является оказание адресной помощи детям семей участников специальной военной операции.

Отдельное внимание уделялось воссоединенным регионам - в 2024 году по линии министерства на интеграцию новых субъектов направлено почти 22 млрд рублей. Сергей Кравцов, глава Минпросвещения России

Напомним, что в декабре 2024 года Сергей Кравцов говорил общественности о том, что Минпросвещения ставит перед собой задачу в ближайшие три года довести образовательные стандарты Донецкой и Луганской народноых республик, Запорожской и херсонской областей до общероссийских показателей. Глава министерства отметил, что все школы Донбасса и Новороссии обеспечены необходимыми учебниками.

Наибольшее число детей мигрантов проживают в Подмосковье, Москве и Петербурге.

Фото и видео: Вконтакте / Министерство по просвещению Российской Федерации