Глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов рассказал о трудоустройстве студентов после колледжей. Об этом он сообщил на встрече с президентом России Владимиром Путиным.
По словам Кравцова, процент трудоустройства российских студентов после окончания колледжей должен вырасти до 85%. Он подчеркнул, что сейчас наблюдается "бум среднего профессионального образования", а нынешний показатель трудоустройства превышает 80%.
Ранее мы сообщали, что Путин провел встречу с главой Минтранса.
Видео: kremlin.ru
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