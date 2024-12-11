Он подчеркнул, что сейчас наблюдается "бум среднего профессионального образования".

Глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов рассказал о трудоустройстве студентов после колледжей. Об этом он сообщил на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

По словам Кравцова, процент трудоустройства российских студентов после окончания колледжей должен вырасти до 85%. Он подчеркнул, что сейчас наблюдается "бум среднего профессионального образования", а нынешний показатель трудоустройства превышает 80%.

Ранее мы сообщали, что Путин провел встречу с главой Минтранса.

Видео: kremlin.ru