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Кравцов рассказал о трудоустройстве студентов после колледжей

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Он подчеркнул, что сейчас наблюдается "бум среднего профессионального образования".

Глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов рассказал о трудоустройстве студентов после колледжей. Об этом он сообщил на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

По словам Кравцова, процент трудоустройства российских студентов после окончания колледжей должен вырасти до 85%. Он подчеркнул, что сейчас наблюдается "бум среднего профессионального образования", а нынешний показатель трудоустройства превышает 80%.

Ранее мы сообщали, что Путин провел встречу с главой Минтранса.

Видео: kremlin.ru

Теги: владимир путин, колледжи, минпросвещения россии, президент россии, сергей кравцов, трудоустройство
Категории: Лента новостей, Новости России,

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