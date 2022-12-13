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Кравцов подарил Путину сборник детских стихотворений и рисунков

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Сборник был создан по итогам конкурса "Что значит быть с Россией".

Министр просвещения России Сергей Кравцов подарил президенту РФ Владимиру Путину сборник детских стихотворений и рисунков. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Глава государства в ходе рабочей встречи с Кравцовым обсудил строительство и ремонт детских садов и школ. Министр просвещения передал Путину сборник сочинений, рисунков и стихотворений, созданный по итогам конкурса "Что значит быть с Россией".

Ранее мы сообщали, что Минпросвещения уделит внимание спортивной инфраструктуре для школ в новых регионах.

Видео: Правительство России

Теги: владимир путин, минпросвещения россии, президент россии, сборник стихов, сергей кравцов
Категории: Лента новостей, Новости России,

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