Кравцов подарил Путину сборник детских стихотворений и рисунков

Сборник был создан по итогам конкурса "Что значит быть с Россией".

Министр просвещения России Сергей Кравцов подарил президенту РФ Владимиру Путину сборник детских стихотворений и рисунков. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Глава государства в ходе рабочей встречи с Кравцовым обсудил строительство и ремонт детских садов и школ. Министр просвещения передал Путину сборник сочинений, рисунков и стихотворений, созданный по итогам конкурса "Что значит быть с Россией".

Ранее мы сообщали, что Минпросвещения уделит внимание спортивной инфраструктуре для школ в новых регионах.

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