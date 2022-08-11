Красноярский заключенный перепел песню "Я русский"

В клипе показали различные исторические кадры.

Красноярский заключенный Василий Хайрудинов перепел песню "Я русский" исполнителя Ярослава Дронова, выступающего под псевдонимом SHAMAN. Видео опубликовали на YouTube-канале ГУФСИН России по Красноярскому краю.

На видео заключенный исправительной колонии строгого режима №17 исполняет песню в национальной одежде. Также в клипе показали различные исторические кадры. Ранее он уже исполнял кавер на песню "Конь" группы "Любэ".

Ранее мы сообщали, что SHAMAN обогнал Джастина Бибера в хит-параде клипов на YouTube.

Видео: YouTube / ГУФСИН России по Красноярскому краю