Красноярский комбайнер устроил погоню за детьми

В отношении машиниста возбуждено уголовное дело.

Комбайнер на юге Красноярского края для того, чтобы проучить подростков, гонял их на комбайне с включенными лопастями по полю. В результате один из детей едва не оказался под транспортным средством. Соответствующей информацией с журналистами поделились сотрудники региональной пресс-службы прокуратуры. Происшествие зафиксировано на территории села Джирим, когда несовершеннолетние жители косили траву на сельскохозяйственных угодьях. В это же время со смены возвращался 55-летний механизатор местного предприятия. Он заметил ребят и решил прогнать их.

Только 12-летний мальчик, работавший шумным триммером, заметил приближение тяжелой техники слишком поздно. Водитель умышленно ускорял комбайн и включал в рабочий режим лопасти жатки. Мальчик не на шутку испугался, запутался в траве и упал на землю. сообщение прокуратуры

В надзорном ведомстве добавили, что правоохранительные органы не торопились провести проверку по заявлению матери пострадавшего мальчика. В результате из шести присутствующих детей оказался опрошен только один. Спустя несколько дней было вынесено решение об отказе в возбуждении уголовного дела. Районный прокурор изучил собранные материалы, а также дополнительно уточнил у обратившейся женщины ее доводы и получил видеозапись всех событий. Теперь в отношении водителя комбайна ведется уголовное дело по части 1 статьи 119 УК РФ за угрозу убийством. Дополнительно решается вопрос о взыскании с виновника компенсации морального вреда в пользу ребенка, а также затрат на лечение у психолога.

Петербуржец получил три года общего режима за угон автомобиля.

Фото и видео: Telegram / Прокуратура Красноярского края