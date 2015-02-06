Петербуржец получил три года общего режима за угон автомобиля

К лишению свободы приговорен мужчина за хищение автомобиля. Теперь он три года просидит в колонии.

Прокуратура Красносельского района поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении угонщика. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Петербурга.

Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного пунктом "б" части 4 статьи 158 УК РФ (кража, совершенная группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере).

По данным ведомства, подсудимый зимой прошлого года совместно с соучастниками на проспекте Героев, используя электронные устройства многодиапазонного подавителя сигналов, а также без ключевой способ запуска двигателя автомобиля, совершил хищение транспортного средства "Киа К5", стоимостью свыше 2 миллиона рублей.

Суд признал мужчину виновным и назначил наказание в виде 3 лет общего режима.

Ранее сообщалось, что прокуратура Петербурга занялась делом пьяного угонщика мотоцикла.

Фото: Piter.TV