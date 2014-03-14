Прокуратура Петербурга занялась делом пьяного угонщика мотоцикла

Пьяный петербуржец хотел угнать мотоцикл, но не смог его дотащить. Дело передано в суд.

Прокуратура Петроградского района утвердила обвинительный акт по уголовному делу в отношении 27-летнего уроженца Ленинградской области. Он обвиняется по части 1 статьи 166 УК РФ (угон). Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Петербурга.

По данным ведомства, летом прошлого года пьяный обвиняемый во дворе жилого дома № 5 по улице Дивенской, решил угнать мотоцикл Kawasaki

Мужчина снял байк с подножки и уронил его. После того, как мотоцикл удалось поднять, обвиняемый стал его катить. Поняв, что дальше с ним двигаться не может, гражданин бросил мотоцикл на обочине и продолжил свой путь пешком.

Стоимость ремонта мотоцикла превысила 130 тыс. рублей. Молодой человек раскаялся и возместил потерпевшему ущерб.

Ранее сообщалось, что в Петербурге задержан водитель угнанной "Лады".

Видео: прокуратура Петербурга