Красноярку заподозрили в организации убийства дочери из-за квартиры

Женщина заплатила исполнителю за гибель дочери и планировала организовать смерть сына.

Жительницу города Красноярск подозревают в организации заказного убийства собственной дочери из-за квартиры. Соответствующее заявление сделали представители регионального Следственного комитета России. Известно, что операция проводилась при участии сотрудников уголовного розыска МВД. По предварительным сведениям, подозреваемая планировала лишить жизни 48-летнюю женщину.

В результате совместных действий следователей ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республике Хакасия и оперативных сотрудников уголовного розыска МУ МВД России "Красноярское" предотвращено заказное убийство 48-летней жительницы Красноярска, приготовление к которому организовала ее мать. пресс-служба СК РФ по региону

В настоящее время во отношении 67-летней женщины возбуждено уголовное дело по статье за организацию приготовления убийства по найму. Еще в апреле текущего года злоумышленница рассказала знакомому о своих противоправных намерениях для того, чтобы получить квартиру. В результате мужчина организовал ей встречу с исполнителем, которому подозреваемая пообещала выплатить 80 тысяч рублей. В мае исполнитель под контролем оперативников инсценировал убийство женщины, после чего сообщил заказчику о выполнении задания. По сценарию, "преступление" совершено при помощи холодного оружия. В качестве доказательства женщине показали сумку ее дочери. В результате женщина передала исполнителю обещанное вознаграждение. Предположительно, далее фигурантка расследовала планировала убийство сына.

Задержаны подозреваемые в убийстве мужчины и женщины, пропавших 5 дней назад на трассе в Краснодарском крае.

Фото и видео: Следственный комитет России